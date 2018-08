Milano, violenza sessuale: 25enne si salva con spray urticante

La 25enne stava tornando a casa dal lavoro, e all'interno della stazione era stata avvicinata, bloccata e palpeggiata dallo straniero. Quest'ultimo aveva desistito dal suo intento di consumare un rapporto sessuale solo grazie alla presenza e al transito di alcuni passanti. Poco dopo, lungo la banchina, il 31enne aveva nuovamente molestato la ragazza, riuscita a fuggire anche grazie all'uso di uno spray urticante.



L'uomo finito in manette era già stato denunciato per violenza sessuale nel novembre del 2017 per un'aggressione a una donna su un treno della linea Milano-Lecco. Ha sei pagine di precedenti per droga, reati contro il patrimonio e violenza sessuale, aveva chiesto un permesso di soggiorno per protezione internazionale.