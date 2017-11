Vercelli, cadavere in una valigia trovato tra i campi

Rannicchiato in una valigia. Così è stato trovato, nel Vercellese, un cadavere in avanzato stato di decomposizione. La macabra scoperta è stata fatta da un cacciatore ad Alice Castello, nei pressi di una strada che costeggia i campi della zona. La Procura di Vercelli ha disposto l'autopsia. Sul caso indagano i carabinieri.

Dallo stato del cadavere, rannicchiato ma integro, non è stato possibile stabilire se si tratti di un uomo o di una donna né accertare le cause del decesso. Il ritrovamento è stato effettuato il 4 novembre in un'area di campagna non molto distante da una discarica.



Gli investigatori stanno verificando le denunce di scomparsa presentate negli ultimi anni nelle province di Vercelli e di Biella.