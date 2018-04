"Abbiamo aperto una strada importante per tutte le coppie che si trovano nella nostra stessa situazione, abbiamo dato coraggio a quelle donne che non hanno più intenzione di dichiarare il falso", ha commentato su Facebook Chiara Foglietta. "Oggi non si è solo scritto un atto. Un nome su un foglio. Si è scritta una pagina importante della nostra storia".



Appendino: "Scritto un pezzo di storia" - "Speriamo di aver generato, anche con il supporto del Coordinamento Torino Pride, l'avvio di un percorso che adegui l'attuale sistema normativo all'evolvere della società civile - ha detto il sindaco, Chiara Appendino. Abbiamo contribuito a scrivere un pezzo di storia. E' una di quelle giornate per cui vale davvero la pena ogni goccia di energia spesa per fare politica".



Registrati anche altri due bimbi - Insieme alla consigliera Foglietta e alla sua compagna, all'anagrafe di Torino c'erano altre due coppie, due papà e due mamme, per le quali è stato trascritto l'atto di nascita dei figli, nei loro casi nati all'estero. "L'atto di metter mano al registro delle nascite da parte del sindaco - ha detto Marco Giusta, assessore comunale alle Famiglie - è stato un gesto di libertà e gioia. Finalmente ai loro figli è stato riconosciuto il diritto ad avere una famiglia".



L'assessore Giusta: "Presa di posizione coraggiosa" - "Oggi è stata una giornata emozionante - ha aggiunto - piena di sorrisi e lacrime e di consapevolezza di come le parole forgiano la storia. Sono davvero grato alla sindaca per questa decisa e coraggiosa presa di posizione, al lavoro incomparabile dell'assessora Pisano (con delega all'Anagrafe, ndr) e alla perfetta azione degli uffici che ci hanno permesso di registrare i figli e le figlie di tre coppie omogenitoriali. E ringrazio ovviamente le associazioni, a partire dal Coordinamento Torino Pride e chi ha messo a disposizione le proprie competenze per arrivare a questo risultato".