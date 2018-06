Torino, picchiata e lanciata da auto in corsa: muore prostituta 20enne

E' morta domenica sera la 20enne albanese, Angela Mecani, ricoverata sabato notte in ospedale a Moncalieri. La giovane era stata picchiata con violenza e lanciata da un'auto in corsa sulla tangenziale Sud di Torino. A dare l'allarme era stato un automobilista: "Qualcuno ha lanciato una persona fuori dall'auto ed è scappato. Aiuto, non so cosa fare", aveva affermato alle forze dell'ordine. La giovane era una prostituta.