Torino, fiamme alla Sacra di San Michele: brucia tetto convento

Un incendio è divampato nella serata di mercoledì alla Sacra di San Michele, antica abbazia situata all'imbocco della Valle di Susa, monumento simbolo della Regione Piemonte e luogo che ha ispirato Umberto Eco per il best seller "Il nome della Rosa". Le fiamme hanno attaccato il tetto del monastero, dove erano in corso lavori di ristrutturazione. Ancora da accertare le cause del rogo.