4 aprile 2017 14:27 Torino, dopo il blitz di "Striscia la Notizia" torturano lo stalliere: due arresti Lʼaddestratore veniva accusato dai due titolari della struttura finiti in manette di aver fatto la spia su presunti maltrattamenti agli animali

Lesioni, sequestro di persona e tentata estorsione: sono questi i reati di cui dovranno rispondere i due titolari di un maneggio con annessa scuola di equitazione a Caluso (Torino), ora agli arresti domiciliari. A notificare la misura di custodia cautelare emessa dal gip di Ivrea sono stati i carabinieri di Chivasso. Al centro della vicenda uno stalliere, maestro di equitazione del maneggio, a cui i due avrebbero inflitto delle torture per ore, prendendolo a bastonate, dopo averlo appeso per i piedi e spezzandogli entrambe le braccia. Un trattamento riservato al dipendente in seguito alla visita al maneggio di una troupe di "Striscia la Notizia" e delle guardie zoofile, allertate per presunti maltrattamenti agli animali. I due arrestati sospettavano la vittima di aver fatto scattare il blitz.

Dopo l'arresto della coppia di titolari, lui di 63 anni e lei di 29, in un terreno vicino al maneggio sono entrate in azione le ruspe, alla ricerca di una fossa comune dove si sospetta siano stati sepolti alcuni cavalli.



E' stato intanto trovato uno strumento per somministrare scariche elettriche agli equini, oltre a numerosi farmaci scaduti. Nel corso delle indagini, inoltre, i carabinieri hanno scoperto una serie di inadempienze e irregolarità anche nei certificati che risultano in numero maggiore degli animali presenti. Sono 37 quelli di cui è in corso l'identificazione attraverso la documentazione trovata.