Torino, capo azienda si getta in cisterna acido per salvare operaio:gravi entrambi

Incidente sul lavoro in un'azienda specializzata nel trattamento di metalli di Moncalieri, alle porte di Torino. Un operaio, impegnato nella pulitura di una vasca di acido cloridrico, si è sentito male ed è svenuto. Il capo della ditta, la Zincoplating, ha tentato di soccorrerlo, ma è rimasto anche lui intossicato. L'operaio, in fin di vita, è ricoverato al Cto di Torino, mentre il responsabile è in rianimazione all'ospedale Santa Croce.