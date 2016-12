Torino, bimbo molestato dal maestro di musica: condannato il Comune

Il Comune di Torino è stato condannato a risarcire con 50mila euro uno studente molestato dal proprio insegnante di musica. Il maestro, ora in pensione, era stato già condannato in secondo grado a 5 anni e 9 mesi. Secondo i giudici il municipio, in quanto datore di lavoro dell'uomo, è da ritenersi oggettivamente responsabile di quanto accaduto tra il 2007 e il 2008 al bimbo di 10 anni che frequentava la biblioteca musicale civica Andrea Della Corte.