Stalking: lui le offre 1.500 euro e lei rifiuta, ma il giudice "estingue" il reato

L'ha pedinata, lei lo ha denunciato per stalking , lui le ha offerto un risarcimento, lei l'ha rifiutato. Ma il giudice, proprio in ragione di quel risarcimento (1.500 euro) giudicato "congruo rispetto all'entità dei fatti", ha pronunciato una sentenza di "non doversi procedere" per estinzione del reato.

La decisione è del tribunale di Torino che, nonostante il diniego della donna, ha giudicato che da parte dell'imputato ci sia stata una "condotta riparatoria". E' questa una delle prime applicazioni di una legge in materia, entrata in vigore il 4 agosto.



L'uomo, un operaio di 39 anni come racconta la "Stampa", aveva cominciato a seguire ripetutamente in auto la giovane, una venditrice ambulante 24enne: la voleva conoscere, voleva scoprire i luoghi che frequentava, gli amici, l'eventuale fidanzato. La ragazza si è accorta ben presto di questi appostamenti e lo ha detto in famiglia. Al terzo pedinamento l'operaio è stato bloccato dal padre e dal fratello, che hanno chiamato i carabinieri. E' scattato l'arresto con tre giorni di carcere, e poi il processo con rito abbreviato per stalking.



L'avvocato di lui, Piersandro Adorno, sentito dal quotidiano torinese, dice che "l'accusa era comunque sproporzionata ai fatti". Al rifiuto di lei di accettare il risarcimento ha allora sottoposto la questione al giudice, che ha valutato appunto "congrua" la cifra offerta. E ha dichiarato estinto il reato. La sentenza stessa spiega che "il risarcimento del danno può essere riconosciuto anche in seguito a offerta reale formulata dall'imputato e non accettata dalla persona offesa, ove il giudice riconosce la congruità della somma offerta".



Ma la decisione del gup ha suscitato subito forti polemiche politiche, in primo luogo tra gli esponenti del M5s che, in commissione Giustizia, hanno puntato il dito proprio contro l'articolo approvato sulla giustizia riparativa. "Avevamo proposto che la vittima potesse opporsi alla decisione del giudice o che almeno si escludessero i reati contro la persona come lo stalking".