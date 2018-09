Sequestrati 240mila chilogrammi di pellet cancerogeno in nord Italia: tre denunce

Oltre 240mila chilogrammi di pellet nocivo sono stati sequestrati dalla guardia di finanza in un'operazione che ha portato alla denuncia di tre persone tra Piemonte, Lombardia e Veneto. L'indagine è partita da un negozio nel Biellese che vendeva sacchi di combustibile contenenti massicce percenutali di collanti e formaldeide , una sostanza cancerogena per l'uomo. Da qui, i militari sono risaliti a fornitori e importatori delle confezioni, e hanno confiscato complessivamente circa 16mila sacchi da 15 chilogrammi l'uno.

Sostanza cancerogenaLa formaldeide è un composto chimico presente principalmente nei prodotti di bellezza e nel legno da arredo. Secondo l'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (Iarc), la prolungata esposizione a questa sostanza può causare tumori dell'apparato respiratorio e leucemia, perciò il suo utilizzo è sottoposto a regolamentazione. Ed è incompatibile con la certificazione europea di qualità En-plus specifica per il pellet, che vieta l'impiego di legno da demolizione e di legno trattato chimicamente per la produzione del combustibile e prevede unicamente l'impiego di materia prima vergine e non contaminata.