Curava il cancro con l'omeopatia: indagato medico di base a Torino

Negli atti dell'inchiesta appena chiusa dalla procura di Torino sulla morte della paziente, che aveva 53 anni e una figlia adolescente ora rimasta sola, un impressionante scambio di mail tra la donna, deceduta nel 2014 per le conseguenze di quel neo che le ha portato 13 metastasi al cervello, e il suo medico, che le diceva prima di non togliere il melanoma, e poi nemmeno i linfonodi che ormai erano diventati tumorali.



Un carteggio che, riporta la Repubblica ha fatto scattare per Germana Durando, difesa dall' avvocato Nicola Ciafardo, l'accusa di omicidio con l' aggravante della colpa con previsione per aver «incredibilmente impedito alla sua paziente un approccio diagnostico e terapeutico, che sarebbe stato necessario sulla base delle più elementari conoscenze mediche» come si legge nella perizia della procura svolta dal medico legale Roberto Testi.