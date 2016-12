Cassazione: "E' legittimo licenziare chi fuma spinelli al lavoro"

La Fiat non ha commesso alcun illecito nel licenziare per giusta causa un operaio 40enne sorpreso a fumare due spinelli in fabbrica durante l'orario di lavoro. Lo ha deciso la Corte di Cassazione respingendo il ricorso presentato dal lavoratore. "Il comportamento è ritenuto idoneo a far venir meno irrimediabilmente la fiducia del datore di lavoro nella correttezza delle future prestazioni lavorative", si legge nella sentenza.