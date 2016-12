Caso Rosboch, Defilippi disse alla ex fidanzata: "Va eliminata"

La Sabhou ha raccontato la circostanza lunedì nell'interrogatorio davanti al procuratore di Ivrea Giuseppe Ferrando. La testimonianza è stata quindi prodotta venerdì mattina nel corso dell'udienza del Tribunale del riesame sull'istanza di scarcerazione depositata dai legali di Caterina Abbattista, in carcere per l'omicidio col figlio Gabriele e il complice-amante di quest'ultimo, Roberto Obert.



Rispondendo ad una domanda del procuratore, la ragazza, che non è indagata, ha detto di non avere dato peso ai propositi minacciosi del fidanzato in quanto pensava "che fosse soltanto una scusa" per lasciarla. Il ragazzo aveva infatti anche aggiunto: "Non cercarmi, devo sparire per un po'".