Torino, raid vegano alla festa degli arrosticini

Attacco vegano alla "Festa della Famiglia Abruzzese e Molisana" a Torino, in piazza Giovanni delle Bande Nere, nella borgata Rosa-Sassi. La manifestazione è stata presa di mira da un gruppo di vegani che ha imbrattato gli stand con vernice indelebile e tranciato i cavi elettrici. Il danno è stato ingente, ma l'assalto non ha fermato la festa.

Come riporta il quotidiano La Stampa è la prima volta che accade una cosa simile nel Torinese. "L'obiettivo - scrive il quotidiano Torinese - era evidentemente quello di fermare le cene a base di arrosticini, gli spiedini di carne di pecora tipici della cucina abruzzese".



"Per fortuna chi ha preso di mira tendoni e impianto elettrico ha fatto male i calcoli: la festa è iniziata venerdì sera e i volontari della Famiglia Abruzzese e Molisana sono riusciti a far sì che nulla saltasse nel programma e all'inaugurazione".



"Visto l'accaduto - si legge su La Stampa - sabato e domenica si è creato un servizio di sorveglianza, e anche i carabinieri hanno sorvegliato perché non si ripetesse la contestazione". Molte le scritte lasciate sui tendoni: dallo slogan del gruppo "Veganismo e Giustizia" a "Mangia cadaveri", oltre alla sigla "Alf", Animal Liberation Front.