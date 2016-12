Torino, ubriaco travolge e uccide un pedone: i passanti tentano il linciaggio

foto Ansa Correlati Torino, ubriaco travolge e uccide pedone

Ubriaco al volante, ha investito tre pedoni che si trovavano a bordo strada dopo avere assistito a un concerto, a Torino, e ne ha ucciso uno. L'uomo, un moldavo di 24 anni risultato poi positivo all'alcoltest, è stato sottratto al linciaggio dei passanti dalla Polizia municipale intervenuta sull'incidente. La vittima è un coetaneo dell'investitore che abitava a Ivrea. Gli altri due pedoni investiti, trasportati in ospedale, non sono gravi

La tragedia si è verificata al termine del Kappa Futurfestival, il festival di musica elettronica che era in corso al parco Dora in questo weekend di luglio. Quattro persone stavano lasciando, poco dopo la mezzanotte, la zona a piedi quando dal tunnel del passante ferroviario è spuntata a fortissima velocità un'auto. Impatto inevitabile per i pedoni. Uno di loro, un ragazzo di 24 anni è morto sul colpo. Per altri due, un ragazzo di 18 e una ragazza di 19 anni, è stato necessario il ricovero. Non sono in gravi condizioni.



La Bmw che ha compiuto l'investimentp era guidata da un moldavo che si è fermato dopo lo schianto. Alcune persone hanno sentito lo stridere delle gomme e il botto, per questo si sono avvicinate. A bordo della macchina c'era anche una ragazza che ha tentato di fuggire ma la folla l'ha bloccata. C'era tensione e solo la polizia municipale accorsa immediatamente ha evitato il linciaggio dell'automobilista.