- Il corpo di una donna, uccisa con almeno quattro colpi di pistola, è stato trovato in pieno centro a Vercelli, in strada, in viale Garibaldi, dietro l'Università, a pochi metri dalla stazione centrale. La vittima si chiamava Donika Xhafa, era albanese e aveva 47 anni. Il convivente, che si è costituito ai carabinieri di Asti, le avrebbe sparato un primo colpo dalla sua auto, poi sarebbe sceso per finirla con altre 3 colpi.