foto Ansa Correlati Gli scontri

Cota: "Inaccettabile"

No Tav, momenti di tensione 01:33 - Tensione durante la "passeggiata notturna" alle reti del cantiere Tav della Maddalena, a Chiomonte nel Torinese. Almeno 500 manifestanti, con caschi ed elmetti, hanno assaltato il cantiere lanciando bombe carta, pietre e tagliando le reti. L'intenzione era di abbattere le protezioni in cemento armato. Le forze dell'ordine hanno reagito con lanci di lacrimogeni e con gli idranti. - Tensione durante la "passeggiata notturna" alle reti del cantiere Tav della Maddalena, a Chiomonte nel Torinese. Almeno 500 manifestanti, con caschi ed elmetti, hanno assaltato il cantiere lanciando bombe carta, pietre e tagliando le reti. L'intenzione era di abbattere le protezioni in cemento armato. Le forze dell'ordine hanno reagito con lanci di lacrimogeni e con gli idranti.

Un incendio, su cui sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco, è divampato, per cause non ancora accertate, ai margini del cantiere Tav della Maddalena. Gli attivisti attribuiscono le ragioni al fitto lancio di lacrimogeni da parte delle forze dell'ordine.



La polizia fa sapere che si tratta di alcune centinaia di persone che si sono riunite davanti alle reti in regione Gravella. Molti di loro sono muniti di maschere antigas e scudi di lamiera. In coda vi è un gruppo compatto di 60 antagonisti vestiti di nero incappucciati e con scudi di plexigas. Cota:



"Val Susa, pretesto per i criminali"

Piena solidarietà alle forze dell'ordine impegnate a contrastare la violenza dei No Tav è stata dichiarata dal governatore del Piemonte, Roberto Cota, informato del nuovo attacco degli Antagonisti al cantiere. "La Tav - ha aggiunto Cota - è un pretesto per criminali che vogliono strumentalizzare questa situazione andando a manifestare in Val Susa per motivi che non hanno nulla a che fare con la Torino-Lione. Una situazione che bisogna smascherare".



Ferito il capo della Digos

Durante uno dei violenti attacchi sferrati al cantiere il capo della Digos, Giuseppe Petronzi, è stato ferito dal lancio. L'agente è stato sbalzato a terra e, fa sapere una nota, gli si sono incendiati i vestiti nella parte inferiore del corpo. Anche altri uomini hanno riportato la bruciatura dei capi di abbigliamento e traumi acustici.



Riaperta la Bardonecchia-Torino

Il lancio di pietre da parte degli antagonisti ha reso necessario chiudere per alcune ore la circolazione autostradale nella direzione Bardonecchia-Torino. Lo comunica la questura.