Torino, esplosioni in fabbrica: cinque ustionati

Torino, esplosione in fabbrica: cinque ustionati 18:58 - Cinque persone sono rimaste ustionate in seguito ad alcune esplosioni, che hanno provocato un incendio nel capannone della ditta Lafumet di Villastellone (Torino), attiva nel settore dell'ecologia. Quattro fra i feriti sono in gravi condizioni. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti carabinieri, vigili del fuoco e numerose ambulanze del 118, che hanno soccorso anche altri operai.

Tutti extracomunitari

I quattro feriti gravi, classificati come codice rosso al Pronto soccorso, sono stati intubati, sedati e trasferiti al Cto di Torino. Nell'incidente hanno riportato ustioni e politraumi. Le cinque persone coinvolte nelle esplosioni e nel successivo incendio sono extracomunitari, di età compresa tra i 38 e i 47 anni.



Diverse esplosioni e poi l'incendio

Nell'azienda, come hanno raccontato Vigili del fuoco e carabinieri, si sono verificate diverse esplosioni. I lavoratori feriti stavano operando su macchinari di trattamento per il materiale metallico. La prima esplosione, secondo una prima ricostruzione, sarebbe avvenuta durante la compressione di alcuni recipienti all'interno dei quali era presente del liquido infiammabile.



Circa 100 dipendenti

L'azienda La.fumet impiega un centinaio di persone e si occupa di quattro servizi: depurazione reflui liquidi e gassosi, lavaggio e riutilizzo contenitori, trasporto rifiuti e bonifiche. L'impianto, a Villastellone, a pochi chilometri dalla tangenziale torinese, copre un'area di 50 mila metri quadri dei quali 20 mila di fabbricati. L'azienda è nata nel 1955 ed inizialmente si occupava di recupero e bonifica di fusti metallici e contenitori vari, poi la sua attività si è estesa nel settore del servizi per l'ecologia. Oggi tratta rifiuti provenienti da tutta Italia.



Tecnici Arpa sul posto

Sul posto sono accorsi anche i tecnici dell'Arpa, che hanno effettuato rilievi sul possibile impatto ambientale dell'incidente, poiché la ditta tratta anche rifiuti pericolosi.



Un altro incendio già nel 2003

Nel luglio del 2003, la Fu.met srl era già stata teatro di un vasto incendio, per fortuna senza feriti.