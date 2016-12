Ad aggredire Musy è stato un solo uomo

foto Ap/Lapresse Correlati Musy, due sospettati legati alla sfera professionale 16:03 - Non ha avuto complici il killer che mercoledì ha teso l'agguato ad Alberto Musy, riducendolo in fin di vita. I filmati delle telecamere in strada escludono la presenza di persone che avrebbero aiutato l'aggressore nella fuga. Dalle immagini risulta poi che l'uomo che ha sparato aveva i guanti. Gli agenti della Squadra mobile della Questura hanno intanto ascoltato colleghi, amici e conoscenti di Musy e hanno acquisito ulteriori filmati. - Non ha avuto complici il killer che mercoledì ha teso l'agguato ad Alberto Musy, riducendolo in fin di vita. I filmati delle telecamere in strada escludono la presenza di persone che avrebbero aiutato l'aggressore nella fuga. Dalle immagini risulta poi che l'uomo che ha sparato aveva i guanti. Gli agenti della Squadra mobile della Questura hanno intanto ascoltato colleghi, amici e conoscenti di Musy e hanno acquisito ulteriori filmati.

In questi giorni sono stati ascoltati anche colleghi e dipendenti dell'università di Novara dove Musy insegna Diritto comparato internazionale. Gli investigatori hanno acquisito materiale e documenti per cercare elementi utili alle indagini. E' proseguita l'analisi delle immagini delle telecamere della zona, sono stati acquisiti diversi filmati, da cui però al momento non sono emersi altri particolari utili.