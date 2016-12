foto Getty

15:52

- Una donna si è scagliata con un coltello contro il figlio e il marito ferendo gravemente il primo e in modo più lieve il secondo. E' successo a Revigliasco d'Asti dove Laura Beccaris, 54 anni, ha accoltellato il marito, Adriano Banzato, 56 anni e il figlio Christian, di 32. Anche la donna è ricoverata come i famigliari per le ferite riportate nella colluttazione con il marito e per accertamenti sulle sue condizioni mentali. Indaga la polizia.