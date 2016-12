Agguato Musy, gli inquirenti hanno individuato due sospettati legati alla sfera professionale

foto Ansa Correlati Torino, agguato a esponente dell'Udc

- Sono due le persone su cui la questura di Torino sta concentrando gli accertamenti per il caso di Alberto Musy, il consigliere comunale ferito il 21 marzo mattina nel cortile di casa. Entrambe risultano legate alla sfera professionale di Musy, avvocato civilista impegnato in cause importanti, e potrebbero avere motivi di risentimento nei suoi confronti.