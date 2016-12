Torino, Musy in condizioni stabili ma gravi

Il consigliere èa stato sottoposto a un intervento chirurgico durato quattro ore per rimuovere un ematoma alla testa e per estrarre uno dei proiettili. Musy rimane in coma farmacologico.



Sul fronte delle indagini, prosegue anche l'analisi dei filmati delle telecamere della zona e la raccolta delle testimonianze di chi potrebbe aver visto qualcosa: diversi testimoni hanno riferito di aver notato, perche' era insolito, un uomo con il casco sia prima che dopo l'agguato camminare per strada a quasi un chilometro di distanza dall'abitazione di Musy.



In alcune immagini delle telecamere dei locali vicino al civico 35 di via Barbaroux dove abita Musy, si vede un uomo camminare con il casco integrale, un soprabito scuro e un piccolo pacco in mano. Le indagini, fanno sapere gli inquirenti, proseguono a tutto campo.