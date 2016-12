No Tav, bloccata per 15 minuti la A32

foto LaPresse 18:11 - Circa 200 manifestanti No Tav, che si erano dati appuntamento per questo pomeriggio a Bussoleno (To), hanno raggiunto l'autostrada A32 Torino-Bardonecchia e hanno bloccato la carreggiata all'altezza della galleria Prapontin in direzione Bardonecchia. L'iniziativa è durata un quarto d'ora. I manifestanti hanno abbandonato spontaneamente la sede stradale. A breve la tratta autostradale tra Borgone e Susa sarà riaperta. - Circa 200 manifestanti No Tav, che si erano dati appuntamento per questo pomeriggio a Bussoleno (To), hanno raggiunto l'autostrada A32 Torino-Bardonecchia e hanno bloccato la carreggiata all'altezza della galleria Prapontin in direzione Bardonecchia. L'iniziativa è durata un quarto d'ora. I manifestanti hanno abbandonato spontaneamente la sede stradale. A breve la tratta autostradale tra Borgone e Susa sarà riaperta.

Digiuno collettivo contro l'Alta Velocità

Un digiuno collettivo 'a staffetta' per chiedere "di aprire una discussione pubblica trasparente e approfondita" sul progetto Tav Torino-Lione. E' l'iniziativa No Tav avviata oggi, e presentata in piazza Castello a Torino, dal Centro Studi Sereno Regis. Il digiuno, per cui è stato coniato lo slogan "Ascoltateli!" è "un appello - spiegano gli organizzatori - in favore di tutti coloro che hanno chiesto di riconsiderare quest'opera nel quadro delle priorita' italiane ed europee".



"Ci rivolgiamo ai cittadini, ai politici, ma anche ai ricercatori italiani di Economia dei Trasporti, agli analisti economici e finanziari e a coloro che nelle istituzioni hanno compiti decisionali e sono disponibili a un dialogo aperto, profondo". Il digiuno verrà attuato con turni di 24, 48, 72 ore o anche di più, "secondo la preparazione, la disponibilità e la forza di ciascuno".