Tav, encomio ufficiale al carabiniere insultato

Encomio solenne da parte dell'Arma al giovane militare che ieri, durante i disordini in Val di Susa, è stato oggetto di insulti e offese da parte di un manifestante. Il carabiniere è stato contattato telefonicamente dal comandante generale dell'Arma, Leonardo Gallitelli, che si è complimentato "per la fermezza e la compostezza professionale dimostrate". "Ho fatto solo il mio dovere", ha replicato il militare.

"Per il lodevole comportamento tenuto a fronte della grave provocazione - si legge in una nota dell'Arma - il comandante generale ha tributato al carabiniere un encomio solenne". Gallitelli ha inoltre fatto giungere a tutto il personale dell'Arma impegnato nei servizi di ordine pubblico, "il proprio apprezzamento per la straordinaria professionalità e lo spirito di servizio di cui danno quotidiana prova".



"Ho fatto solo il mio dovere"

"Sono orgoglioso di questa telefonata. Signor generale, io ho fatto solo il mio dovere". E' stata questa la reazione del giovane militare insultato ripetutamente da un manifestante in Val di Susa, alla telefonata del comandante generale dell'Arma. Il video con la sequenza di offese è stato pubblicato dal sito del Corriere della Sera..