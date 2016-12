Torino, bimbo ucciso da auto pirata: 2 arresti

foto Ansa Correlati Il terribile schianto

Torino, auto travolge famiglia: muore bimbo 13:30 - Due persone sono state arrestate dalla polizia municipale di Torino con l'accusa di aver investito e ucciso, lo scorso 3 dicembre, un bimbo di sette anni mentre attraversava la strada con la famiglia sulle strisce pedonali. Dopo l'incidente, la vettura era fuggita e aveva fatto perdere le tracce. Le persone arrestate sono un 25enne e un 30enne di Aosta, che hanno spiegato di essere giunti a Torino per comprare droga.

Entrambi hanno ammesso le loro responsabilità davanti al pm Gabriella Viglione, che conduce l'inchiesta, ma non è chiaro se al momento della tragedia fossero sotto l'effetto degli stupefacenti. La vettura investitrice, una Renault Clio grigia, è stata trovata in una proprietà di uno dei due giovani e presenta tuttora i danni provocati dall'impatto.



Ai due gli investigatori sono arrivati incrociando i dati relativi ad alcune automobili con quelli dei cellulari presenti nella zona al momento dell'incidente.



L'incidente avvenne in una zona non distante dal centro di Torino. La famiglia, composta da padre, Calogero Grò, di 53 anni, madre, Simonetta Del Re, di 46, e figlio di 7 anni, era appena uscita da un negozio di giocattoli e stava attraversando sulle strisce pedonali. Tre auto si sono fermate per far passare i pedoni ma una quarta ha proseguito investendoli. Il bambino è morto mentre i genitori hanno riportato gravi conseguenze. Il padre è stato sottoposto a due interventi chirurgici per gravi traumi alle gambe.



Si aggrava posizione degli arrestati, forse erano sotto effetto di droga

Omicidio colposo pluriaggravato e lesioni colpose con colpa cosciente e omissione di soccorso: sono questi i reati contestati dal pm Gabriella Viglione a Alessandro Cadeddu e Francesco Grauso. I due sono stati nuovamente interrogati dal magistrato questa mattina. Secondo l'accusa, con la loro condotta di guida, avrebbero messo in conto la possibilità di provocare un incidente dalle gravi conseguenze. Ulteriori accertamenti sono in corso per stabilire se i due fossero sotto l'effetto di droga al momento dell'incidente.