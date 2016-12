Amianto alla Olivetti, chiesti 6 anni e 8 mesi per Carlo De Benedetti

Sei anni e 8 mesi di reclusione per Carlo De Benedetti. E' la richiesta formulata dalla Procura al termine della requisitoria al processo per le morti alla Olivetti causate dall'esposizione all'amianto. De Benedetti è accusato di omicidio colposo e lesioni. Chiesti inoltre 3 anni e 6 mesi per Corrado Passera e 6 anni e 4 mesi per Franco Debenedetti. Chiesta l'assoluzione, invece, per Roberto Colannino.