12:21 - Si indaga nel mondo della prostituzione e in quello dello spaccio di droga per la morte di Moussa Seck, il pusher gabonese di 24 anni ucciso nella notte di domenica a Torino. La polizia segue la pista del regolamento di conti tra bande, una africana e l'altra dell'Europa dell'Est, per il controllo della zona. Gli investigatori hanno sequestrato i filmati delle telecamere della zona e stanno ascoltando un gran numero di persone.