Torino, professoressa porta allieve in un locale di scambisti: denunciata

15:16 - Sabrina, insegnante 36enne di Torino, l'ha combinata decisamente grossa ed ora si ritrova ad affrontare un processo con l'accusa di aver portato due delle sue allieve, di cui una minorenne, in un club per scambisti. Le famiglie delle ragazze si sono costituite parte civile e, per difendersi, ognuno dice la sua. La professoressa, che quella sera si era fatta accompagnare da un amico, dice che erano le sue alunne a voler conoscere la vita mondana del torinese e che lei ha fatto solo vedere qualche club, niente di più. Paragonata quasi a una gita scolastica. Ovviamente, la versione delle due allieve è ben diversa e si parla anche di minaccia chiara. "Se dite qualcosa di cosa è successo quella notte vi boccio": queste le parole di Sabrina. Il processo di questa vicenda che risale al 2010 è stato rinviato a ottobre prossimo.