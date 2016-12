No Tav, chiesti nove mesi per Grillo Nel mirino per una baita abusiva

14:54 - La Procura di Torino ha chiesto di condannare a nove mesi di reclusione Beppe Grillo al termine di un processo legato a una delle dimostrazioni dei No Tav in Valle di Susa. Si tratta della costruzione abusiva di una baita, nel dicembre 2010, diventata simbolo del movimento.

La vicenda della baita - I fatti risalgono al 5 dicembre di quattro anni fa quando, durante una manifestazione dei No Tav, Beppe Grillo salì in Val di Susa. Si fermò davanti alla baita, allora ancora in costruzione, per improvvisare un comizio e farsi poi accompagnare all'interno. Il comandante dei carabinieri della compagnia di Susa in precedenza lo aveva avvertito: se avesse varcato la soglia di quella casetta, avrebbe commesso un reato. Grillo entrò e uscì pochi minuti dopo per mimare, davanti alle telecamere, i polsi ammanettati.



Nel processo sono coinvolte 21 persone, tutte accusate di violazione di sigilli. Solo per quattro degli interessati è stata chiesta l'assoluzione, per gli altri condanne tra i sei e i 18 mesi.



Istigazione alle forze dell'ordine a disubbidire: indagato? - Non è invece chiaro se il leader del M5s sia o no indagato in merito alla lettera aperta da lui inviati ai capi delle forze di polizia. "Al riguardo sono arrivati numerosi atti da divere Procure dove risulta già indagato" per istigazione ai militari a disubbidire alle leggi, dice il procuratore capo di Genova Michele Di Lecce.



La Procura di Genova sta in merito vagliando la sussistenza della competenza territoriale per la decina di denunce per i contenuti del blog dello stesso Grillo e inviate a Genova. Le denunce sono tutte convogliate nel capoluogo ligure perché ritenuto quello con la Procura competente, dal momento che il comico risiede a Sant'Ilario (Genova). Ma proprio la competenza territoriale sarebbe uno degli aspetti al vaglio dei magistrati che si occupano del caso. Tra le denunce arrivate ce n'è anche una che viene da Teramo. La Procura comunque non conferma l'iscrizione nel registro degli indagati del comico genovese anche se, secondo quanto appreso, l'apertura del fascicolo come "atto dovuto" potrebbe portare nei prossimi giorni, una volta risolto il problema della competenza, a un ulteriore sviluppo.



L'attività della Procura di Genova sarebbe incentrata non solo sulla lettera aperta alle forze dell'ordine, postata sul blog del 10 dicembre 2013, ma anche su una serie più ampia di affermazioni che, secondo quanto appreso, non sarebbero esclusivamente state riportate nel blog.



I pm confermano che, una volta ricevuto il fascicolo da Roma, il reato ipotizzato, ancora contro ignoti, è il 266 del codice di procedura penale, ovvero l'istigazione dei militari a disobbedire alle leggi, che prevede una reclusione da due a cinque anni se il fatto viene commesso pubblicamente. I documenti arrivati sono stati accorpati in un unico fascicolo, su cui stanno lavorando i magistrati Nicola Piacente, Federico Manotti e Silvio Franz.



L'avvocato: "Nessun avviso di garanzia" - "A noi non è arrivato nessun avviso di garanzia. Non sappiamo nulla", dice però Enrico Grillo, nipote e avvocato del leader del Movimento 5 Stelle, a proposito dell'iscrizione nel registro degli indagati dello zio per istigazione di militari a disobbedire alle leggi.