18:37 - Il collegamento ferroviario tra Milano e Domodossola è bloccato dalle 15,45 a causa di un albero, caduto per il maltempo sulla linea di alimentazione. L'albero si è abbattuto sulla linea all'altezza di Belgirate, in provincia di Verbania. A Rete ferroviaria italiana spiegano che i tecnici sono al lavoro per ripristinare la circolazione al più presto.