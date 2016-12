Ivrea, donna muore dopo una seduta di jogging: condannato allenatore

14:11 - A Ivrea una donna 32enne , Monica Muresam è morta nel gennaio 2010 dopo estenuanti sedute di jogging e successive 3 ore di sauna. Sposata e madre di due figli voleva perdere quai chili di troppo che da tempo la angosciavano. A prescriverle una simile terapia, fu un pensionato appena arrivato nella cittadina piemontese e che si era improvvisato personal trainer con tanto di pubblicità fatta in centri commerciali e nei negozi.

L'uomo prometteva di ritrovare la forma perduta e Monica si era affidata a lui proprio per dimagrire. Ma la cura impostale si era invece trasformata in una trappola mortale: quella dieta povera di sali, gli sforzi fisici cui era stata sottoposta e le ore di permanenza in sauna l'avevano debilitata, uccidendola. Ora il tribunale di Ivrea ha condannato Evasio Gallo a 1 anno 3mesi per omicidio colposo ed esercizio abusivo della professione.