Parla Niccolò Bettarini: "Prima le offese poi le botte, non ho capito nulla"

Quei buffetti, così li definisce, arrivati, secondo la versione del giovane, da Albano Jakej, 23enne di origine albanese. Uno dei 4 fermati per il pestaggio, insieme con Davide Caddeo, Alessandro Ferzoco e Andi Arapi. Per loro l'accusa è di tentato omicidio, saranno interrogati dal gip per la convalida del fermo. Secondo i verbali, avrebbero agito insieme "con almeno altre sei persone", in corso di identificazione.



"Sono caduto a terra - continua Bettarini Jr. - e quando Zoe è venuta a soccorrermi le è arrivato un calcio in faccia. Subito dopo sono scappati tutti". Questo il racconto del 19enne, ancora ricoverato all'ospedale Niguarda del capoluogo lombardo, dove ha subito un'operazione a un nervo, perché una di quelle 11 ferite da taglio che gli sono state inferte, è riuscita ad arrivare più in profondità. Zoe, l'amica che era con lui quella sera, ha cercato di difenderlo. E anche lei ha sentito quelle parole: "Sei il figlio di Bettarini, ora ti ammazziamo".



Forse il motivo dell'aggressione, oltre, sembra, a un conto lasciato in sospeso da un'altra serata in discoteca. E' la giovane a testimoniare che Niccolò è stato prima preso a calci e pugni. Poi, una volta a terra, ferito con un'arma da taglio, non ancora ritrovata. La stessa che uno degli aggressori era riuscito a introdurre nel locale. Uno dei motivi per i quali, adesso, i sigilli della questura lo tengono chiuso.