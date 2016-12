Carla Caiazzo, la donna incinta bruciata viva dall'ex compagno, si è sottoposta all'11esima operazione chirurgica, durata 7 ore, per ricostruire il suo corpo, sfigurato dalle ustioni. "Volevo mollare, abbandonarmi a questi dolori. Per me è stato un inferno solo per i dolori" - ha detto Carla ai microfoni di Quarto Grado. Nel frattempo è scattata per lei anche una gara di solidarietà: una raccolta fondi per pagarle gli interventi a cui si dovrà ancora sottoporre.