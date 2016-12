Litiga con la compagna incinta e le dà fuoco: lei è gravissima, salva la bimba

La donna in gravi condizioni - La 38enne è ricoverata in condizioni gravissime all'ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli. Ha ustioni sul 40% del corpo, la maggior parte così profonde da aver lesionato organi vitali. Anche per questo motivo i medici hanno deciso di far nascere la bimba che portava in grembo da otto mesi. La piccola, prematura, è in buone condizioni.



Fuggito in auto poi arrestato - L'autore del folle gesto è inizialmente fuggito in auto ed ha avuto un incidente stradale nei pressi di Formia. Così i carabinieri sono riusciti a fermarlo. Stando alle prime indiscrezioni l'aggressione è avvenuta in strada dove i due hanno avuto un violento diverbio al culmine del quale l'uomo ha cosparso la vittima con un liquido infiammabile per poi darle fuoco.