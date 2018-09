Papa: "Senza legalità danneggiati gli ultimi, anche i migranti"

"Quando vengono a mancare la legalità e la sicurezza, sempre sono i più deboli i primi a essere danneggiati". Lo ha detto Papa Francesco nell'udienza all'Associazione nazionale della polizia di Stato. "Ogni ingiustizia infatti colpisce anzitutto i più poveri e tutti coloro che in vario modo possono dirsi ultimi. Anche chi lascia la propria terra a causa della guerra e della miseria e deve ripartire da zero, in un contesto del tutto nuovo", ha aggiunto.