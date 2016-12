Padova, chiama i vigili del fuoco: "Aiuto, apritemi la cintura di castità"

I vigili del fuoco, si sa, sono preparati ad affrontare le emergenze. Ma una richiesta del genere, almeno quelli di Padov a, non l'avevano mai dovuta affrontare: "Ho perso la chiave, aiutatemi ad aprire la cintura di castità" . E' l'sos ricevuto con una telefonata dagli uomini della centrale di via San Fidenzio che subito si sono precipitati a casa della donna li aveva chiamati.

Ad aspettarli una signora di mezza età che ha abbassato leggermente i pantaloni e mostrato proprio una cintura di castità, in ferro, con tanto di sigillo. I vigili del fuoco, increduli, hanno mantenuto l'aplomb e hanno tranciato il lucchetto, senza chiedere i motivi di quella cintura, ma limitandosi a indagare se non avesse subito violenza. Lei ha spiegato che era stata una sua libera scelta e non era stata costretta da nessuno. Resta un mistero se fosse un gioco sadomaso, una punizione autoinflitta, o la decisione di perdere l'illibatezza.