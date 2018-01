Omicidio Antonella Lettieri, 30 anni al killer

Salvatore Fuscaldo è stato condannato in primo grado con rito abbreviato a 30 anni di reclusione, per l’efferato delitto di Antonella Lettieri amica di famiglia e presunta sua amante. La vittima di 42 anni fu massacrata a coltellate all’interno della sua abitazione a Cirò Marina (Crotone) poco dopo le 20 dell’8 marzo 2016. A Pomeriggio Cinque parlano le sorelle della Lettieri Rita e Rosetta: “Siamo soddisfatte della sentenza”. E commentano la presenza dell’omicida: “Non ci ha guardato neanche in faccia, era passivo, lì con gli occhi bassi”. La famiglia ancora non si capacita di ciò che è successo: “Perché tutta questa crudeltà su questa povera ragazza”, ha dichiarato in un ‘intervista Silvia l’altra sorella (gemella) di Antonella. Le donne hanno poi sottolineato: “la sentenza è giusta, Fuscaldo l’ha massacrata in modo crudele 30 anni per me sono pochi – aggiunge Rita - perché mia sorella non me la ridarà più nessuno. Però ringraziamo l’avvocato e il pm”.