Novi Ligure, il compagno è malato di tumore: la classe si vaccina per proteggerlo

"Fra gli studenti della 5E Liceo linguistico ce n'è uno speciale che sta reagendo con forza e serenità ad una grave patologia oncologica. Simone non può essere sottoposto al vaccino antinfluenzale perché il suo sistema immunitario, in questo momento, è compromesso dalle terapie. Allo stesso tempo, contrarre l'influenza sarebbe per lui più invalidante che per una persona sana, la quale avrebbe a disposizione tutte le armi per combattere il virus ‘invasore’, e significherebbe perdere ancora tanti giorni di scuola, oltre a quelli dedicati obbligatoriamente alle terapie", si legge sul sito della scuola.



Al ragazzo speciale di cui si parla - Simone, 18 anni - è stato diagnosticato un osteosarcoma, un tumore maligno dell’osso, come riporta Alessandria News. Per non fargli perdere giorni di lezioni, "i suoi compagni e docenti si sono sottoposti volontariamente al vaccino antinfluenzale, andando a costituire quel gregge che lo proteggerà come uno scudo dall'attacco del virus".



I ragazzi hanno anche studiato il funzionamento dei vaccini: "E' vero che il virus dell'influenza sarà, nelle prossime settimane, in agguato un po' dappertutto - scrivono ancora - ma è anche vero che i ragazzi, in questo periodo dell'anno, trascorrono gran parte della loro giornata all'interno di un'aula chiusa, ambiente in cui è molto più probabile che i virus si trasmettano. Sappiamo anche che gli agenti patogeni che, virtualmente, potrebbero attaccare una persona immunodepressa, sono numerosi: per questo motivo, nei momenti peggiori, Simone sarà costretto ad usare una mascherina. Siamo però orgogliosi di averne bloccato almeno uno".



Il plauso della Lorenzin - La Lorenzin è rimasta particolarmente colpita dal gesto dei liceali. Per questo, ha voluto parlare con il preside della scuola e con la docente che ha sensibilizzato i ragazzi sull’importanza del concetto di immunità di gregge. Il ministro ha poi pubblicato un post di elogio su Facebook: "Desidero fare i miei più sinceri complimenti agli studenti della classe 5E del Liceo linguistico Amaldi di Novi Ligure, che per proteggere dal virus dell’influenza un loro compagno, che sta lottando contro un tumore, si sono tutti vaccinati".



"È raro - conclude la Lorenzin - vedere dei ragazzi di 18 anni che chiedono di vaccinarsi contro l’influenza e, soprattutto in un periodo come questo dove questa forma di prevenzione viene messa in discussione da sospetti immotivati e fake news che viaggiano sul web. Tutto ciò evidenzia come quando in gioco ci sia la salute di una persona cara ogni dubbio scompare. Oggi da questi studenti abbiamo tutti ricevuto una grande lezione".