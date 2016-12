Non gradisce i disabili in hotel e vuole fare causa alla direzione, la Rete si mobilita contro l'intolleranza

La sua vacanza con la famiglia sarebbe stata rovinata dalla presenza di un numero eccessivo di disabili . Per questo un anonimo utente di Tripadvisor ha scritto sul portale turistico una recensione vergognosa: "Sono attualmente nella struttura e volevo dire alla direzione di questa struttura che nella vita bisogna essere leali - esordisce l’autore della recensione - Spiego... Ho prenotato questo viaggio per far divertire soprattutto i miei figli. Siamo arrivati e nel villaggio era presente una miriade di ragazzi disabili . Premetto non per discriminare ci mancherebbe sono persone che purtroppo la vita gli ha reso grandi sofferenze ma vi posso assicurare che per i miei figli non è un bello spettacolo vedere dalla mattina alla sera persone che soffrono su una carrozzina. Bastava che la direzione mi avvisava e avrei spostato la vacanza in altra data. Sto valutando o meno di intraprendere una via legale per eventuali risarcimenti. Grazie di tutto”.

Dopo che la blogger Selvaggia Lucarelli ha condannato sulla propria pagina Facebook la recensione contro i disabili, è partita la mobilitazione della Rete.



Il titolare del villaggio Il Lido d’Abruzzo ha fatto un appello all'ospite: "Abbiamo sempre ospitato tutti nella nostra struttura e continueremo a farlo. Avevamo chiesto a TripAdvisor di rimuovere quella recensione, ma non abbiamo avuto riscontri. Invito l’autore a tornare qui, in forma anonima, chiedere scusa ai disabili e alle loro famiglie. Sono disposto ad offrirgli gratuitamente una settimana di vacanza. Ho un’idea su chi possa essere questa persona ma, dato che non ho alcuna certezza, non intendo sbilanciarmi”.



Peppino Terenzio, uno degli organizzatori storici del Rotary Campus, il raduno di disabili oggetto delle lamentele, ha così commentato: “Il comportamento di questa persona è inqualificabile. Purtroppo siamo vaccinati anche a persone come l’autore della recensione. Accanto allo slogan Tutti Insieme/Nessuno Escluso, abbiamo fatto nostra la frase che ci disse un ragazzo disabile che aveva partecipato al campus nello scorso anno, ovvero che il Rotary Campus è un posto dove chi è disabile non è disabile. È diventato il nostro motto”.



La signora Gabriella Labate, madre di due figli disabili di 7 e 13 anni, esprime una ferma condanna: “Quella persona dovrebbe vergognarsi. Si dovrebbe mettere nei panni di noi genitori e dei nostri figli. Come si sarebbe sentito nel leggere le sue parole? Chiamano i nostri figli diversamente abili, ma ignorano quanto posseggano un’abilità che hanno probabilmente solo loro: sanno far sentire il calore dell’accoglienza e dell’amore. Quel signore avrebbe potuto prendere questa vacanza con noi come un’esperienza di crescita”.



Nella polemica dilagata online è intervenuto anche Iacopo Melio, attivo da tempo con la campagna #voglioprendereiltreno. La sua onlus ha realizzato una t-shirt in risposta alla recensione di Tripadvisor con la frase “Keep calm e io in vacanza ci vado. #testaApinolo”.