Napoli, un flash mob per dire basta alla violenza contro i sanitari del 118

"No alla violenza", lo hanno gridato tutti insieme sulle scale dell'ospedale Cardarelli di Napoli i quasi 200 sanitari che hanno partecipato al flash mob contro le aggressioni al personale del 118. Nel 2018 si sono registrati già 40 casi di violenza, l'ultimo ai danni di un infermiere a cui un paziente ha rotto il naso a colpi di casco. "Non è possibile avere una chiamata, correre all’impazzata, rischiare la pelle e poi arrivare sul posto e pensare: chissà oggi come andrà a finire", ha detto una delle partecipanti alla manifestazione.