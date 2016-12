Scontro tra auto e Tir sull'A14, donna di 54 anni muore il giorno delle nozze

16:42 - Muore in un incidente stradale lungo l'A14, a Termoli, nel giorno in cui si sarebbe dovuta sposare. La vittima è una donna russa di 54 anni, Vera Lepikhina, con regolare permesso di soggiorno. Alla guida dell'auto, che si è scontrata con un Tir, c'era il futuro sposo, 60 anni, ora ricoverato in gravi condizioni. I due stavano raggiungendo Roma, dove si sarebbero dovuti unire in matrimonio con il rito civile.

Al momento dell'impatto contro un Tir, la coppia era partita da poco più di un'ora da San Nicandro Garganico (Foggia), paese di residenza del futuro marito.



Secondo una prima ricostruzione dell'incidente da parte della polizia autostradale di Vasto-Sud (Chieti), l'auto si è scontrata lateralmente con il mezzo pesante, dalla parte della passeggera. Nell'impatto, violentissimo, la donna è morta sul colpo. L'uomo è stato operato nell'ospedale di Termoli.