Bimbo travolto e ucciso in Molise: stava attraversando con la madre

12:17 - Un bimbo di tre anni è morto dopo esser stato investito da un'automobile mentre, in compagnia della madre, attraversava la strada statale 16 a Termoli, in provincia di Campobasso. Anche la donna, una romena di 25 anni, è stata travolta: le sue condizioni non sarebbero gravi. Il conducente della vettura, che avrebbe investito i due mentre si trovavano sul ciglio della strada, si è fermato e ha allertato i soccorsi.