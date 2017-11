Molestie, la raccomandazione dell'Agcom: "Non spettacolarizzare"

"Promuovere ogni sforzo per assicurare una qualità più avanzata della rappresentazione dell'immagine della donna nei programmi di informazione e di intrattenimento": è quanto ha raccomandato l'Agcom ai fornitori di servizi media audiovisivi e radiofonici. Lo scopo è quello di assicurare, in merito alle molestie sessuali, l'effettivo rispetto dei diritti fondamentali, in particolare della dignità della persona e del principio di non discriminazione.