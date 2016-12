Modena, guerra tra genitori per le vaccinazioni alla figlia

E' la prima volta, ricorda Repubblica, che per risolvere il contrasto sulle vaccinazioni tra due genitori deve intervenire di un giudice. La coppia ha convissuto fino a tre anni fa, quando la loro storia è finita. Nel 2010, dopo la nascita della figlia, avevano deciso insieme di non vaccinarla. Scrissero un'obiezione di coscienza quando la Asl chiese loro perché non l'avevano portata a fare le iniezioni cosiddette "obbligatorie", contro poliomielite, tetano, difterite ed epatite B. "Anche allora avevamo discusso - dice il padre della bambina - Io ero favorevole a vaccinare".



Quando i genitori si sono lasciati è stato deciso l'affido condiviso. Già nell'aprile del 2014 il padre ha chiesto di incontrare la madre alla Asl per parlare delle vaccinazioni. Non è servito a convincere la donna. Poi a marzo 2016 l'uomo ha cercato di risolvere la questione davanti al giudice tutelare, che ha invitato i genitori per una conciliazione. Non si è raggiunto l'accordo e il magistrato a quel punto ha inviato il fascicolo al Tribunale civile.