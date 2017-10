Milano, smog record: da martedì stop ai veicoli inquinanti

Le polveri sottili, Pm10, superano la soglia di attenzione per cinque giorni consecutivi e così il comune di Milano decide di mettere in campo le misure temporanee antinquinamento previste in questi casi. Da martedì 17 ottobre sarà vietata la circolazione delle vetture alimentate a gasolio fino alla classe 4 inclusa, dalle 8.30 alle 18.30 e dei veicoli per il trasporto merci alimentati a gasolio fino alla classe 3 compresa dalle 8.30 alle 12.30.

Proibiti anche l'utilizzo del riscaldamento a legna, accendere falò e barbecue, mentre nelle abitazioni si deve ridurre di un grado centigrado la temperatura. Proprio in questi giorni, ricorda il Comune, è prevista l'accensione dei riscaldamento nelle case, ma l'avvio della stagione termica coincide con il perdurare di temperature molto miti e superiori alla media. Un suggerimento a rinviare l'accensione dei termosifoni a giornate più fredde.



Da lunedì cambiano le misure di Area C, l'area del centro storico con restrizioni di accesso per alcune tipologie di veicoli, coincidente con la Zona a traffico limitato (ZTL), Cerchia dei Bastioni, delimitata da 43 varchi con telecamere. Centro che diventa vietato in modo permanente ai veicoli eurodisel da 0 a 4 senza filtro antiparticolato. Cambiano anche le norme di pagamento per i bus turistici, con costo dai 40 ai 100 euro in base alle dimensioni del mezzo, e per gli scuola bus, dai 15 ai 40 euro.



A causa degli alti livelli di inquinamento previsti per i prossimi giorni anche a Pordenone, da lunedì fino a data che sarà indicata successivamente, entreranno in vigore le misure di emergenza stabilite dal piano anti smog.