Migranti soccorsi, Unhcr: salvare vite, serve un "porto sicuro"

L'Unhcr, l'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati, esprime "preoccupazione" per la mancata individuazione di un porto di sbarco per i 67 rifugiati e migranti, tra cui donne e bambini, che sono stati soccorsi in mare l'8 luglio dalla nave Vos Thalassa e in seguito trasferiti a bordo della motovedetta Diciotti della Guardia costiera italiana. E' "prioritario salvare vite e individuare urgentemente un porto di sbarco", ha sottolinea l'Unhcr.