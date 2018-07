Migranti, Salvini:io non autorizzo nessuno a scendere dalla Diciotti

"Io non voglio farmi prendere in giro. Finché non c'è chiarezza su quanto accaduto io non autorizzo nessuno a scendere dalla Diciotti: se qualcuno lo fa al mio posto se ne assumerà la responsabilità". Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini, sottolineando che "o hanno mentito gli armatori denunciando aggressioni che non ci sono state e allora devono pagare o l'aggressione c'è stata e allora i responsabili devono andare in galera".