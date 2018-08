Migranti, Oim: in Italia mai così pochi arrivi da quasi 5 anni

Il numero di migranti sbarcati in Italia fino alla fine di agosto è il più basso mai registrato nel periodo estivo da quasi cinque anni. È quanto riferisce l'Organizzazione internazionale per le migrazioni. La Spagna, segnala l'Oim, con il 42% degli arrivi complessivi in Ue fino alla fine di agosto continua a essere il Paese europeo con il maggior numero di sbarchi.