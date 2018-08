Migranti, il comandante della nave Diciotti: non c'è emergenza sanitaria

"Situazione non desta preoccupazione" - "I minori che abbiamo invece sbarcato mercoledì in tarda serata, 25 ragazzi e due ragazze, - afferma a La Verità - sono stati immediatamente presi in carico dall'organizzazione di assistenza a terra. Da un punto di vista della tutela sanitaria è vero che in tutti questi tipi di interventi si registrano casi di scabbia, ma a bordo i medici di Cisom somministrano specifici farmaci e pomate. La situazione è monitorata, quindi, e non desta al momento alcun tipo di preoccupazione".



Riguardo all'uso del termine "scheletrini", con cui un'operatrice di Terre des Hommes ha definito i 27 minori sbarcati, il comandante precisa che "la maggior parte della popolazione ospite è di origine eritrea, quindi si tratta di persone che sono più snelle rispetto ad altre etnie". Poi spiega che, "dal momento in cui sono saliti a bordo, abbiamo erogato un protocollo nutrizionale approvato che prevede la somministrazione di tre o quattro pasti al giorno. Alla fine siamo arrivati al punto, per motivi organizzativi, che noi dell'equipaggio abbiamo omologato la nostra alimentazione con quella dei migranti".



"Dai migranti totale comprensione della situazione" - Alla domanda se i migranti abbiamo la sensazione di essere sequestrati, il comandante risponde che "abbiamo spiegato loro che la vicenda è legata anche a una situazione politica di tipo internazionale che avrebbe comportato anche una più lunga permanenza a bordo. A me hanno restituito la sensazione di totale comprensione. E fino ad oggi si sono comportati splendidamente".