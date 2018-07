Migranti, Frontex: in Italia a giugno l'87% in meno di arrivi

Il numero di migranti arrivati in Italia a giugno attraverso la rotta centro-mediterranea è crollato a 3.000 (-l'87% rispetto a giugno 2017). Al contrario, per la prima volta la rotta del Mediterraneo occidentale è la più frequentata, con il numero degli arrivi in Spagna schizzato a 6.400 (+166%). Nel complesso, nella prima metà 2018 il numero degli arrivi di irregolari nella Ue (60.430) si è quasi dimezzato rispetto al 2017, secondo i dati Frontex.